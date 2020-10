Calciomercato Milan, sprint per il nuovo colpo | Le ultime

Il Milan ha presentato un’offerta per assicurarsi un nuovo difensore centrale. Ecco i dettagli dell’operazione condotta da Paolo Maldini.

Il Milan è alla costante ricerca di un difensore centrale, ancor di più dopo la vendita di Lucas Paqueta al Lione e i 15 milioni di euro incassati per il passaggio del turno di Europa League. La squadra di Stefano Pioli non può dirsi ancora completa e Paolo Maldini sta provando a mettere a segno il colpo decisivo prima della fine del mercato. Il difensore arriverebbe dalla Bundesliga.

Milan, offerta per Kabak dello Schalke 04

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, il Milan ha presentato un’offerta allo Schalke 04 per l’acquisto di Ozan Kabak. Maldini avrebbe messo sul piatto 12 milioni di euro più 3 di bonus, ma c’è distanza col club tedesco. Lo Schalke, infatti, valuta il difensore turco sui 25 milioni di euro.

Una distanza elevata tra domanda e offerta, che al momento non permette alla trattativa di sbloccarsi. Il Milan ha intenzione di continuare a provarci, anche se non è detto che lo Schalke 04 accetti l’offerta da 15 milioni presentata dai rossoneri: il club di Gelsenkirchen lo acquistò lo scorso anno dallo Stoccarda per la stessa cifra. Il difensore turco, in ogni caso, salterebbe comunque cinque giornate una volta approdato a Milano: dopo la sua espulsione contro il Werder Brema, ha sputato verso Augustinsson, un gesto che gli è valso altre quattro giornate di squalifica.

