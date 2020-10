Calciomercato Milan, interviene Massara | Chiarezza sugli ultimi colpi

Manca solo un giorno alla chiusura del calciomercato ed il Milan lavora per un difensore: Frederik Massara fa chiarezza sulle strategie

Calciomercato pronto a vivere le sue ultime ore concitatissime. In casa Milan l’emergenza maggiore al momento è in difesa, dove la coperta è abbastanza corta. Per questo motivo si continua a lavorare per l’arrivo di un centrale, ma Frederick Massara prima della partita contro lo Spezia fa chiarezza sulle mosse da fare.

Calciomercato Milan, Massara: ”Serve un centrale, ma è difficile”

Mercato ancora da ultimare per il Milan di Stefano Pioli, che oggi affronta il neo promosso Spezia a San Siro. Prima della gara è intervenuto il direttore sportivo del Milan ai microfoni di ‘Sky Sport’, Frederick Massara chiarendo la posizione dei rossoneri riguardo agli ultimi movimenti di mercato.

Massara conferma la necessità di un difensore e conferma che Kabak, centrale dello Schalke, è nella lista degli osservati. Però, il dirigente milanista conferma anche il fatto che chiudere operazioni al momento è molto difficile, dicendo addirittura che nuovi arrivi sono alquanto improbabili. Sembra dunque virtualmente chiuso il mercato rossonero, ma fino allo scoccare dell’ultimo minuto nulla è da escludere.

