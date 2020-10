Juventus-Napoli, interviene Spadafora | Prevista riunione

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, si espone sulla questione Juventus-Napoli in programma questa sera: riunione domani

Il Coronavirus torna a spaventare il mondo del calcio, con nuovi positivi nelle squadre di Serie A che mettono a serio rischio il regolare svolgimento del campionato. A tenere banco in queste ore è la vicenda legata a Juventus-Napoli, con i partenopei bloccati in Campania. Interviene Vincenzo Spadafora a commentare la situazione.

Juventus-Napoli, Spadafora: ”Situazione complessa”

Serie A sempre più spaventata dal Coronavirus, che continua a contagiare i calciatori ed i membri degli staff delle squadre. Questa sera è in programma la partita tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium, ma la mancata partenza per Torino dei calciatori partenopei mette a rischio lo svolgimento. Interviene sulla questione il Ministro dello sport, Vincenzo Spadafora con una nota ufficiale.

Il comunicato del ministro sottolinea il difficile momento del paese e che la salute è al primo posto. Spadafora inoltre sottolinea come il protocollo della FIGC sia volto a tenere in sicurezza il mondo del calcio, con la responsabilità data ai club di vigilare ed essere responsabili. Infine, dichiara che domani sarà indetta una riunione con i presidenti della FIGC e della Lega Serie A, nel quale si ribadirà anche l’impegno del Governo. Tutto in bilico dunque in attesa di nuovi sviluppi.

