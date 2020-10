Calciomercato Inter, cambia tutto per Asamoah | Pagano i nerazzurri

L’Inter lavora per risolvere le ultime questioni legate al mercato ed è pronta a cedere un calciatore. Soluzione a sorpresa

Ultima giornata di calciomercato movimentata per tante squadre, che devono ancora chiudere nuove operazioni sia in entrata che in uscita. Anche l’Inter è ancora attiva e ha ormai le idee chiare su cosa comportarsi, anche grazie alle prestazioni delle ultime due settimane che hanno dato indicazioni importanti. Tra i calciatori in uscita ci sarebbe anche Kwadwo Asamoah.

Calciomercato Inter, addio Asamoah: parte dello stipendio pagata dall’Inter

Il ghanese ha vissuto due anni in nerazzurro collezionando pochissime presenze a causa dei troppi infortuni, per questo è ormai fuori dal progetto di Antonio Conte che ha deciso di puntare su altri esterni. Sulle sue tracce ci sarebbe la Sampdoria che sarebbe pronta a un assalto finale.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, c’è prima da risolvere la questione legata al contratto di Asamoah, che deve ricevere 3 milioni dall’Inter entro il prossimo 30 giugno e probabilmente i nerazzurri pagheranno una parte di quella cifra per cederlo.

Questo perché la Sampdoria non può farlo e acquisterebbe il ghanese solo se non ci fosse il vincolo dei 3 milioni di euro.

