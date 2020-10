Calciomercato Inter, UFFICIALE il terzino | Il comunicato

Colpo sulle fasce per l’Inter: i nerazzurri si sono assicurati l’arrivo di un giocatore tanto desiderato da Antonio Conte in sede di calciomercato. Arriva anche il comunicato ufficiale.

L’Inter ha comunicato l’acquisto di Matteo Darmian dal Parma, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Conte ha chiesto e ottenuto un ulteriore rinforzo sulle fasce e accoglie dunque un giocatore che ha già avuto quand’era ct dell’Italia. Darmian approda all’Inter in prestito con obbligo di riscatto. Ecco il comunicato ufficiale: “Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dal Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo”.

