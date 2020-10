Ufficiale la cessione di Douglas Costa, che apre la strada all’arrivo di Chiesa.

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l’arrivo di Douglas Costa in prestito dalla Juventus. Il brasiliano aveva già vestito la maglia della squadra tedesca dal 2015 al 2017 e arriva in Baviera in prestito secco, per una stagione. Ora la Juventus ha liberato il posto per concludere l’arrivo di Chiesa.