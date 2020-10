Calciomercato Milan, sogno infranto | UFFICIALE il prestito al Napoli

Uno degli obiettivi di vecchia data del Milan è svanito in maniera definitiva: ufficiale il suo passaggio in prestito al Napoli

Negli ultimi istanti di mercato è arrivata l’ufficialità del trasferimento che infrange le ambizioni del Milan. Il club meneghino, fin dai primi istanti, ha pensato di riportare a ‘San Siro’ Tiemoue Bakayoko. Il francese sembrava essere il prescelto per completare il centrocampo a disposizione di Stefano Pioli, ma la trattativa con il Chelsea non è riuscita a decollare. Nell’ultima settimana, invece, il Napoli è riuscito a trovato l’accordo con il club londinese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, bomba Kante | Ultima offerta: scambio in extremis

Calciomercato Napoli, ora è UFFICIALE | Bakayoko arriva in prestito!

Il Napoli ha depositato in Lega Serie A tutti i documenti necessari per il trasferimento di Tiemoue Bakayoko: il francese arriva in prestito dal Chelsea. La corte serrata del club campano ha portato, alla fine, all’ufficialità. Niente da fare per il Milan, che a lungo ha provato di riportarlo in Italia. Bakayoko torna in Serie A, ma non in rossonero: dal ritorno della sosta per le nazionali sarà a disposizione di Gennaro Gattuso.

