Calciomercato, Smalling torna in Serie A | Accordo raggiunto!

Dopo due mesi, Chris Smalling è riuscito a tornare in Serie A: accordo raggiunto con il Manchester United per il centrale britannico

Nel destino di Chris Smalling c’è ancora la Serie A: il difensore inglese è rimasto molto legato al campionato italiano dopo l’esperienza con la maglia giallorossa. Sul centrale del Manchester United c’era l’interesse di diversi club italiano, fra cui Inter e Milan, ma è la Roma che sembra aver avuto la meglio: le ultime.

Calciomercato Roma, Smalling verso il ritorno | Tutti i dettagli

La difficile e tortuosa trattativa fra Roma e Manchester United sembra essere arrivata ad una conclusione: come rivelato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, Chris Smalling tornerà in giallorosso. La dirigenza capitolina sembra essere riuscita ad accontentare la richiesta di 15 milioni di euro, più bonus, del club inglese. Ora Fonseca può finalmente ritrovare Smalling per la propria retroguardia, mettendo la parola ‘fine’ ad una telenovela che si protrae da quasi due mesi.

