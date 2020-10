Calciomercato Milan, retroscena in difesa | C’era l’ok per la cessione!

Retroscena di mercato dall’Inghilterra: il difensore aveva il via libera per la cessione ed il Milan è stato vicino a concludere l’operazione

Con il mercato che si è concluso nella giornata di ieri, il Milan è una delle società che si ritiene più soddisfatta del proprio operato. Stefano Pioli ha avuto rinforzi importanti in diverse zone del campo, migliorando la qualità e la profondità della propria rosa. L’unico colpo che i rossoneri non sono riusciti a mettere a segno è un difensore centrale: dall’Inghilterra, però, arriva un clamoroso retroscena al riguardo.

Calciomercato Milan, retroscena Rudiger | Il Chelsea aveva aperto alla cessione

Il Milan è stato molto vicino a mettere a segno un colpo in difesa: come rivelato da ‘Daily Star’, il Chelsea aveva aperto in maniera decisa alla cessione di Antonio Rudiger. Il club londinese, però, non ha ritenuto soddisfacenti le offerte arrivate per il centrale tedesco. Fra queste, ci sono stati anche gli avvicinamenti dei rossoneri e della Roma. Ora, invece, i ‘Blues’ potrebbero cambiare le proprie strategie e tenere Rudiger nella propria rosa: il treno per il Milan potrebbe essere passato.

