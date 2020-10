Calciomercato Milan, no all’ex | In difesa nuovo colpo dallo United

Coperta corta in difesa per il Milan e per il calciomercato in entrata spunta un’altra occasione, che però non convince Maldini.

Al termine del calciomercato il Milan è riuscito ad assicurarsi un difensore centrale, ma non un sostituto di Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Un mercato difensivo che lascia la coperta molto corta a Stefano Pioli, che a gennaio potrebbe avere bisogno di intervenire nuovamente sul mercato. Intanto, però, arriva una proposta dalla Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sogno infranto | UFFICIALE il prestito al Napoli

Calciomercato Milan, dalla Premier offerto un ex

Dopo esser stato accostato al Napoli e anche alla Roma, Sokratis ha dovuto accettare la prospettiva di restare all’Arsenal, almeno in questa prima metà di stagione. Il difensore, però, è stato proposto al Milan, squadra nella quale tra l’altro l’ex Genoa ha già giocato nella stagione 2010/11, collezionando appena cinque presenze in campionato. La dirigenza rossonera non è particolarmente convinta della proposta, soprattutto a fronte della nuova linea avviata dall’arrivo del fondo Elliot, che impone una politica molto forte per quanto riguarda i profili giovani.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sprint per il nuovo colpo | Le ultime

I rossoneri quindi continueranno a puntare forte sui due obiettivi di quest’estate. Il primo è Simakan, per il quale lo Strasburgo ha rifiutato un’offerta da 17 milioni proprio dei rossoneri stando quanto riportato da L’Equipe. Il secondo, invece, è Kabak, in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera. L’alternativa sarebbe anche Rudiger, che a gennaio spingerà per poter partire e tornare in Italia: a rendere più complessa la trattativa con l’ex Roma, però, le richieste per l’ingaggio molto alte, che bloccano persino un eventuale prestito.

Da non sottovalutare, infine, anche il profilo di Eric Bertrand Bailly, classe ’94 di origine ivoriana. Alla sua quarta stagione al Manchester United, Bailly non riesce a trovare la continuità che sperava e lasciare la Premier League a gennaio potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovare il minutaggio adeguato alle proprie qualità. Il Milan ci riflette e giocando sulla volontà del difensore potrebbe ottenere uno sconto da parte dei Red Devils.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, arriva Diogo Dalot | Comunicato UFFICIALE