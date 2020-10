Calciomercato, Zidane sogna Mbappe | Sfida con Ronaldo cruciale

Il Real Madrid sogna il colpaccio e Zidane è pronto a osservare la sfida tra Mbappe e Cristiano Ronaldo

Termina il calciomercato e il campionato si ferma per la pausa delle nazionali, ma le trattative vanno avanti per le prossime stagioni e intanto si torna in campo per la pausa delle nazionali. I club saranno impegnati in amichevoli e Nations League e ci saranno anche grandi sfide.

Tra i match più importanti e di rilievo sicuramente spunta quello tra Portogallo e Francia, che vedrà opporsi due dei calciatori più importanti del momento: ovvero Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappe. Presente e passato del calcio mondiale sfiderà il presente e il futuro.

Calciomercato, Zidane vuole allenare Mbappe: osserverà la sfida tra Portogallo e Francia

La sfida sarà seguita da molti e sicuramente anche il Real Madrid la terrà d’occhio. Nei 90 minuti ci sarà la sfida tra chi ha scritto la storia dei Blancos e chi la potrebbe scrivere. La squadra spagnola infatti vuole monitorare i comportamenti di Mbappe contro una leggenda del calcio.

Secondo quanto riportato da Don Balon, Zinedine Zidane potrebbe allenare la stella francese in futuro e per questo con ogni probabilità sarà un osservatore speciale della partita. Non c’è miglior occasione per valutare le abilità di Mbappe se non in grandi eventi come la sfida contro la Francia.

Una sfida dunque che farà intrecciare i percorsi del passato, presente e futuro del Real Madrid.

