Juventus-Napoli, UFFICIALE | Ecco la decisione del Giudice Sportivo

È arrivata l’attesa sentenza del Giudice Sportivo sulla mancata disputa del big match tra Juventus e Napoli.

Non si placano le polemiche tra Juventus e Napoli dopo la mancata disputa del big match in programma domenica scorsa. La ASL di Napoli, in seguito alle positività al Covid-19 di Elmas e Zielinski, ha deciso di non far partite la squadra partenopea per Torino, dando vita ad un incredibile strascico di polemiche.

Entrambe le compagini attendevano con estrema ansia la decisone del Giudice Sportivo, con la Juventus decisa a chiedere la vittoria a tavolino, facendo valere quelle che sono le direttive della FIGC, e il Napoli invece ad invocare il rinvio della partita.

Juventus-Napoli, il Giudice Sportivo rinvia la sentenza definitiva. Deciso il supplemento di indagine

Come previsto, il grande polverone creatosi attorno alla vicenda ha impedito al Giudice Sportivo di emettere già oggi la sentenza ufficiale.

Non è dunque arrivato il 3-0 a tavolino auspicato dalla Juventus, ma il risultato della gara sarà sub iudice: Gerardo Mastrandrea emetterà la sua sentenza soltanto dopo un supplemento di indagine che gli permetterà di esaminare tutta la documentazione sulla vicenda che sta tenendo banco ormai da giorni.

