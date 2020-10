Calciomercato, ‘bomba’ Juventus | Ronaldo via a fine stagione!

La Juventus dirà addio a Cristiano Ronaldo a fine stagione. Il club bianconero vuole costruire una squadra sempre più giovane per mandare avanti il progetto con Andrea Pirlo.

Nel corso della sessione di calciomercato estiva, la Juventus ha avviato un processo di ringiovanimento della rosa. Il club bianconero si è privato di diversi elementi di esperienza che negli ultimi anni hanno caratterizzato le varie vittorie. Da Matuidi a Higuain, passando per Douglas Costa e Pjanic. Sono invece stati inseriti, all’interno della squadra di Andrea Pirlo, dei giovani come Arthur, Chiesa e Frabotta. Ma potrebbe non finire qua. Sembra infatti prossimo all’addio anche Cristiano Ronaldo, insieme ad altri ‘senatori’.

Juventus, Ronaldo e i senatori via a fine stagione

Secondo quanto riferito da ‘Diario Gol‘, Cristiano Ronaldo e la Juventus a fine stagione si separeranno. Una decisione presa di comune accordo, visto che il portoghese non vuole essere il classico calciatore che va avanti per inerzia negli ultimi anni della sua carriera. Il processo di transizione verso lo svecchiamento della rosa di Pirlo ha già avuto inizio e si concretizzerà ancor di più la prossima estate.

Insieme a Ronaldo, infatti, dovrebbero lasciare anche Gigi Buffon, Sami Khedira, Chiellini e Bonucci, che pare abbiano fatto il loro tempo in bianconero. Non prima, però, di aver disputato un ultimo campionato con la Juve.

