Calciomercato Juventus, il CT conferma | Sarà cessione a gennaio

La Juventus guarda con attenzione al calciomercato estero e al possibile colpo di ritorno in Serie A.

Antonio Rudiger non aspetta altro che poter lasciare il Chelsea. Il difensore ex Roma già nel corso di quest’ultima sessione di calciomercato aveva provato a separarsi dalla guida di Frank Lampard, che lo ha messo ai margini del progetto, ma la separazione non è ancora avvenuta.

Calciomercato Juventus, il CT conferma

Stando a quanto confermato dal tecnico della nazionale tedesca, Joachim Löw, il difensore starebbe cercando di cambiare aria quanto prima, pur volendo rimanere al meglio della forma possibile: “Sono in costante contatto con Antonio – ha inoltre dichiarato Low – trae il meglio da questa situazione”. Starà al giocatore cercare di giocarsi le proprie carte nel corso della prima metà di stagione, altrimenti a gennaio sarà possibile partire in direzione Italia, il Paese che gli ha permesso di imporsi a livello internazionale.

Su di lui da tempo c’è l’interesse del Milan, che lo accoglierebbe volentieri nella retroguardia rossonera. L’alternativa potrebbe chiamarsi anche Juventus, che potrebbe andare a inserire un nuovo elemento alla retroguardia di Andrea Pirlo in vista di quella che sarebbe la seconda metà di stagione, tra campionato e Champions League.

