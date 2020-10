Calciomercato Milan, vice Ibrahimovic | Nel mirino l’ex Juventus

Il Milan continua a lavorare in ottica acquisti di qualità anche una volta terminata la sessione di calciomercato: l’ex Juventus come vice Ibrahimovic

Il Milan prepara un nuovo possibile colpo in attacco. La società rossonera vorrebbe essere sempre competitiva su più fronti dopo aver centrato la qualificazione ai gironi di Europa League. Con il solo giovane Colombo in avanti come alternativa ad Ibrahimovic, pronto l’assalto all’ex Juventus, attualmente svincolato.

Calciomercato Milan, Mandzukic sempre nel mirino

Mario Mandzukic sarebbe finito nuovamente nel mirino del Milan. Così l’attaccante croato, attualmente senza squadra, potrebbe essere un innesto importante per Stefano Pioli sia come vice Ibra che in campo con lo stesso svedese visto che lui potrebbe agire anche sull’esterno. Rispetto al passato, però, dovrà ridursi l’ingaggio da 6 per arrivare al massimo a 3 milioni a stagione.

I prossimi giorni potrebbero essere così con lo stesso croato pronto a fare il suo ritorno in Serie A dopo l’esperienza negli Emirati Arabi. La voglia di tornare è davvero tanta per mettersi nuovamente in discussione nel campionato italiano.

L’ariete croato potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta per Stefano Pioli dopo una campagna acquisti di livello al pari delle altre big d’Italia.

