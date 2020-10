Calciomercato Roma, il ritorno dell’ex | Accordo per gennaio

La Roma non dimentica un ex giallorosso e lavora per il suo arrivo a gennaio: c’è già l’accordo per il ritorno

Il calciomercato è da poco terminato, ma in casa Roma si lavora già ai possibili rinforzi di gennaio. Un ex giallorosso è di nuovo finito nel mirino del club capitolino ed a gennaio potrebbe tornare ad essere un calciatore romanista. Accordo già trovato per il ritorno nella capitale.

Calciomercato Roma, El Shaarawy vuole tornare: accordo per gennaio, vuole solo i giallorossi

Stephan El Shaarawy non ha dimenticato la Roma e viceversa. Infatti l’attaccante italiano trasferitosi allo Shanghai Shenhua lo scorso anno lasciando proprio la squadra giallorossa, nelle ultime ore prima della chiusura della finestra di calciomercato è stato vicinissimo al ritorno nella capitale. Un affare sfumato proprio per questioni di tempo, che però potrebbe finalmente concretizzarsi con la riapertura della sessione per i trasferimenti a gennaio.

Il faraone infatti sembrerebbe volere solo la Roma e ci sarebbe già un accordo proprio con l’attaccante per il ritorno tra tre mesi. Su di lui però continua ad esserci anche l’interesse della Juventus, che già in passato sondò il terreno per il suo acquisto. Vedremo a gennaio quale sarà il destino del classe 1992 della nazionale italiana, la cosa sicura è che il ritorno in Italia sarebbe ormai davvero ad un passo, con Roma meta preferita.

