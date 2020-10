Serie A, confermati 10 positivi | Il comunicato Ufficiale

Il Coronavirus continua a spaventare la Serie A: dopo il secondo giro di tamponi vengono confermati 10 calciatori positivi

In Serie A il contagio da Coronavirus continua a spaventare. I casi di Genoa e Napoli riportano la paura di un nuovo stop per il campionato italiano, anche se gli addetti ai lavoro minimizzano il rischio. A Genoa, dopo il secondo giro di tamponi, in 10 sono ancora positivi. A comunicarlo è lo stesso club attraverso una nota ufficiale sul sito. Dei 17 positivi, 10 si sono sottoposti al nuovo tampone e sono ancora una volta positivi. I calciatori sono Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone e Davide Zappacosta. Per i restanti sette, il secondo tampone verrà effettuato nei prossimi giorni, rispettando le indicazioni dell’unità sanitaria. Dunque incubo Coronavirus ancora non terminato per il Genoa.

