Calciomercato Inter, idea a gennaio | Scambio stellare con il Real Madrid

L’Inter continua a lavorare sul fronte mercato in vista di gennaio: dalla Spagna rilanciano uno scambio davvero entusiasmante con il Real Madrid

Non si ferma il lavoro dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta. Dopo la sessione di calciomercato di settembre/ottobre, la società nerazzurra starebbe già a lavoro per gennaio per uno scambio davvero entusiasmante con il Real Madrid.

Calciomercato Inter, scambio Eriksen-Isco: idea Brozovic

Come svelato in esclusiva dal portale spagnolo “Defensa Central” potrebbe nascere così l’idea di scambio per gennaio tra Inter e Real Madrid con Eriksen-Isco andando così ad accontentare i due giocatori, che non sembrano entusiasmare più di tanti i due allenatori Conte e Zidane.

Da non sottovalutare anche la pista Brozovic, che potrebbe essere inserito a sua volta se il centrocampista danese non dovesse accettare la strategia della società nerazzurra.

Nella sessione invernale di calciomercato potrebbero arrivare nuove offerte per Isco, da tempo sempre accostato alle big d’Europa. Il talento spagnolo continuerà la sua avventura al Real almeno fino a gennaio.

