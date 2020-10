Calciomercato Inter, pista Qatar | Partenza immediata da Milano

Non rientra più nei piani di Conte e del club nerazzurro, per questo il suo futuro è destinato ad essere lontano da Milano e forse dall’Italia

Per Conte può partire, di più: poteva partire già nel gennaio scorso. I due litigarono, poi ci fu il reintegro – causa anche mancate offerte all’altezza – con tanto di gol decisivo o quasi nel derby col Milan vinto in rimonta per 4-2. Ma qualcosa si era rotto, definitivamente tra il tecnico salentino e il centrocampista, che ha chiuso anzitempo la stagione a causa dell’operazione al menisco.

Togliamo il velo, parliamo di Matias Vecino. Il futuro dell’uruguagio, non inserito nemmeno in lista Champions visto che tornerà a disposizione a novembre, è destinato ad essere lontano dall’Inter, da Milano e forse pure dall’Italia.

Calciomercato Inter, Vecino può dire addio subito: spunta il Qatar

Il classe ’91, sedotto e poi abbandonato dal Napoli, potrebbe dire addio ai nerazzurri già entro la fine di questo mese di ottobre. Già, perché indiscrezioni di calciomercato ipotizzano l’arrivo a breve di qualche offerta dal Qatar, dove la sessione di mercato resterà aperta fino al 25. Per Vecino, in scadenza di contratto nel giugno 2022, possono farsi avanti almeno tre-quattro squadre della Qatar Stars League, dall’Al-Duhail dove è stato Mandzukic e dov’è ancor Benatia all’Al-Ahli e all’Al-Sadd fino all’Al-Gharafa. Con una offerta da 10-12 milioni di euro, forse anche meno, l’Inter direbbe sì alla vendita dell’ex Fiorentina, che vanta ancora estimatori in Premier e Liga spagnola ma che in Qatar avrebbe la possibilità di percepire uno stipendio molto più ricco rispetto agli attuali 2,5 milioni bonus esclusi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Eriksen in Liga | Cash o scambio clamoroso!

Calciomercato Juventus, ‘colpo’ per il 2021 | Sponsor Cristiano Ronaldo