Calciomercato Inter, annuncio shock | ”Andrei via adesso”

La sessione di calciomercato più particolare di sempre si è conclusa da un paio di giorni ed è tempo di tirare le somme. Una delle società più attive e che si sente maggiormente soddisfatta dall’operato dei propri dirigenti è l’Inter. I nerazzurri hanno portato a disposizione di Antonio Conte rinforzi di primo piano come Hakimi e Vidal, mantenendo anche compatto il blocco di giocatori della scorsa stagione. Uno di questi, però, ha fatto un clamoroso annuncio rivelando il proprio desiderio di partire: i dettagli.

Calciomercato Inter, Young senza freni: “Se potessi tornerei al Watford”

Uno dei rinforzi della scorsa sessione di mercato invernale dell’Inter e che ha contribuito maggiormente alla causa nerazzurra è stato Ashley Young. L’esterno britannico, ospite nell’ultima puntata di ‘Golden Tales’, podcast ufficiale del Watford, ha rivelato il proprio amore per il club inglese: “Se potessi tornare indietro e giocare di nuovo al Watford, andrei via dall’Italia in questo momento, perché è il luogo da dove vengo ed è ciò che mi ha permesso di essere quello che sono adesso. Mi ha permesso di avere un inizio umile”.

Il pensiero di ritornare nel suo club d’origine ha fatto sciogliere il cuore dell’esterno britannico, che si è detto disposto anche a partire subito se ci fosse l’occasione. In realtà Young rappresenta ancora un elemento importante per il progetto di Antonio Conte e darà un grosso contributo all’Inter in questa stagione.

