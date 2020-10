Calciomercato Juventus, Barcellona in bancarotta | Arriva il top player gratis

Momento difficile per il Barcellona di Bartomeu che vive un’importante crisi economica: decisione shock, Juventus in agguato

Sono giorni caldi per il Barcellona di Bartomeu. Il club catalano vive, da mesi, una profonda crisi economica che sta portando la società blaugrana ad attuare un piano di ‘emergenza’ per rimpolpare le casse. Dopo una sessione di calciomercato tutt’altro che esaltante, dalla Spagna arriva la notizia di una decisione drastica da parte della dirigenza del Barcellona che, per rientrare da corpose perdite accumulate nell’ultima stagione: ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, niente Milan | Va al Barcellona a zero!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, colpo top da Barcellona | Duello in Serie A!

Calciomercato, ‘gratis’ da Barcellona: la Juventus ci pensa

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Okdiario.com’, il Barcellona avrebbe da pochi giorni deciso per il ‘taglio’ degli stipendi della rosa a disposizione di Koeman. Una scelta inevitabile per tentare di contrastare un debito di 488 milioni (97 di perdite). Ecco dunque che, in caso di cambiamento degli attuali termini contrattuali, i giocatori del Barcellona potrebbero liberarsi ‘a zero’ con un risarcimento di 20 giorni lavorativi all’anno.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In tal senso, la Juventus potrebbe approfittarne per tornare alla carica per un obiettivo soltanto sfiorato in passato: Frenkie de Jong. L’olandese, connazionale e compagno di de Ligt all’Ajax, potrebbe essere convinto proprio dal centrale bianconero a sposare il progetto Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ‘bomba’ Juventus | Ronaldo via a fine stagione!

Situazione in divenire, continua il caos in quel di Barcellona: Paratici alla finestra, de Jong il sogno per il centrocampo di Pirlo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il CT conferma | Sarà cessione a gennaio



LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, retroscena in attacco | “Sognava la Juventus”