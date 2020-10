Calciomercato Juventus, nuovo asse col Barcellona | Altra proposta di scambio

Calciomercato Juventus, tornano in auge discorsi con il Barcellona: nuovo scambio con i blaugrana, ecco i nomi

Il calciomercato non si ferma mai. Così la Juventus, che pure ha appena concluso la sua campagna trasferimenti, pensa già alle prossime mosse. Bianconeri che oltre al colpo Chiesa, fino alle ultime ore della sessione estiva hanno tenuto in piedi altre piste. Nomi che non saranno abbandonati ma che verranno ripresi in vista delle prossime finestre. Paratici lavora già per il futuro e ha sempre le idee chiare.

Calciomercato Juventus, non tramonta Dembelè: nuovo scambio

Una sponda, il dirigente bianconero, potrebbe trovarla nuovamente nel Barcellona. I blaugrana e i campioni d’Italia sono stati ripetutamente a contatto da diverso tempo per imbastire numerose operazioni. Andata a buon fine quella Arthur-Pjanic, il canale di dialogo rimane sempre aperto per altre ipotesi. In chiusura di mercato, si era tentato di far arrivare Dembelè a Torino, con Douglas Costa in blaugrana, senza però trovare la quadra. La seconda punta francese interessa però ancora molto ai campioni d’Italia, ricambiati dal giocatore. Ecco che dunque può tornare sul piatto il nome di Bernardeschi, già avanzato in prospettiva Catalogna in altri momenti storici. Per ‘Tuttosport’, è un’operazione di cui le dirigenze potrebbero riparlare.

