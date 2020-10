Calciomercato Juventus, no allo United | Aspetta i bianconeri

Calciomercato Juventus, dalla Catalogna rivelano: Ousmane Dembele avrebbe rifiutato il Manchester United, in attesa dei bianconeri

Giovane, di talento e in uscita dal Barcellona: il profilo di Ousmane Dembele continua a far gola ai principali top club europei, che nel classe ’97 non hanno smesso di vedere potenziale e futuro da stella assoluta, nonostante i molti infortuni. Dall’Inghilterra, soprattutto, il Manchester United starebbe provando in tutti i modi a portarlo in Premier League, ma il calciatore francese continuerebbe a rifiutare la corte spietata di Solskjaer e dei Red Devils. Il motivo? Secondo ‘Catalunya Radio’, Dembele starebbe temporeggiando in attesa della Juventus, in vista della stagione 2021-2022. Il suo contratto con il Barça, infatti, è in scadenza nel 2022, ragion per cui i catalani potrebbero lasciarlo partire a prezzo di saldo la prossima estate, approfittando degli ottimi rapporti con il club bianconero.

