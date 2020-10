Calciomercato Juventus, colpo a gennaio | Accordo per il prestito

Già accostato ai bianconeri nell’ultimo calciomercato, la Juventus è pronta a riaffondare il colpo per il top player in difesa. Vicino l’accordo già per gennaio.

Con il ‘colpo’ Chiesa messo in cascina prima del gong finale, la Juventus è riuscita a regalare l’esterno offensivo richiesto dal tecnico Andrea Pirlo.

Nonostante l’arrivo del classe ’97, la dirigenza bianconera non è riuscita però a piazzare l’ultimo obiettivo di mercato, un esterno sinistro in grado di compiere le due fasi garantendo un’alternativa di livello ad Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, si sblocca l’operazione Marcelo dal Real Madrid. Accordo per il prestito già a gennaio

Tra i vari nomi accostati alla Juventus, uno in particolare ha attirato l’attenzione della dirigenza e in generale di tutta la tifoseria bianconera.

Il laterale mancino individuato dalla dirigenza juventina corrisponde al profilo di Marcelo Vieira, leggenda vivente del Real Madrid. Il nazionale brasiliano, il cui contratto con le Merengues scade nel 2022, non rientra nei piani tecnici di Zidane, che lo vede come prima riserva di Ferland Mendy.

La Juventus, che sembrava sondare il terreno per l’ex Siviglia a partire dalla prossima estate, potrebbe a sorpresa anticipare i tempi. Il portale iberico Todofichajes.com, ha rivelato di un accordo verbale tra Real Madrid e Juventus per Marcelo già a partire dal gennaio 2021, durante la finestra di mercato invernale. Il passaggio di Marcelo alla Juve avverrebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Una conclusione anticipata della trattativa gioverebbe a tutte le parti. Il Real Madrid del Presidente Perez, impegnato ad alleggerire il pesante monte ingaggi, sarebbe ben felice di dividere lo stipendio del brasiliano con la Juventus, con i bianconeri altrettanto entusiasti di disporre del laterale mancino tanto richiesto da Pirlo.

Dopo 13 stagioni al Bernabeu, Marcelo potrebbe decidere di lasciare Madrid spinto dalla voglia di ritrovare quella continuità che manca da ormai due stagioni. Decisivo per il buon esito dell’operazione potrebbe rivelarsi Cristiano Ronaldo, ex compagno di squadro e amico intimo del verdeoro.

