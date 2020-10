Calciomercato, big d’Europa sulle tracce di Mandzukic | C’è anche la Juventus

Il profilo dell’attaccante croato, Mario Mandzukic, resta nell’orbita delle big d’Europa: c’è anche la Juventus pronta a riportarlo a Torino, ma non solo

Mario Mandzukic non vede l’ora di ritornare nel calcio che conta. L’attaccante croato, svincolato dopo l’esperienza negli Emirati Arabi, è pronto a diventare un acquisto di lusso per le big d’Europa. Sulle sue tracce resta sempre molto vigile la sua ex squadra, la Juventus, in caso di innesti low cost d’emergenza da affidare ad Andrea Pirlo.

Calciomercato, Real Madrid idea Mandzukic: Pirlo non molla

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il Real Madrid potrebbe anche pensare di pescare nella lista degli svincolati con alcuni profili davvero interessanti, tra cui quello del croato Mandzukic. Con l’addio di Borja Mayoral passato alla Roma e con Mariano Diaz che non rientra ormai nei piani di Zidane, lo stesso allenatore francese avrebbe chiesto al presidente del club Florentino Perez un nuovo innesto di qualità e di esperienza in caso di infortunati di lusso.

La Juventus, però, non intende mollarlo per riportarlo a Torino con Andrea Pirlo che sarebbe davvero entusiasta di allenare il suo ex compagno di squadra.

Il futuro dell’attaccante croato resta ancora in bilico: nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti.

