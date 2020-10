Calciomercato Milan, affare a parametro zero | Arriva la proposta

Il Milan ha chiuso il calciomercato senza l’acquisto del difensore ma la proposta potrebbe arrivare direttamente dagli svincolati

È un avvio di stagione importante quello vissuto dal Milan, che ora si gode i tre successi in tre gare e quindi il primo posto in classifica condiviso con l’Atalanta. La compagine allenata da Stefano Pioli ha ormai un ruolino di marcia che fa invidia a tutti in Serie A, il tutto è iniziato dalla fine di giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, big d’Europa sulle tracce di Mandzukic | C’è anche la Juventus

I rossoneri non sanno più cosa vuol dire perdere una partita e anche in Europa League hanno fatto il loro dovere qualificandosi alla competizione dopo tre gare vinte nel mese di settembre. Il calciomercato è stato tutto sommato positivo per il colpo Tonali, ma non è arrivata la ciliegina sulla torta in difesa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pista Qatar | Partenza immediata da Milano

Calciomercato Milan, proposto uno svincolato: si tratta di Simunovic

Ora però non sono da escludere colpi nel reparto arretrato anche in questi giorni, visto che è terminato il calciomercato standard ma va avanti quello relativo ai calciatori svincolati. Ci sono ancora tanti giocatori senza squadra e la società potrebbe valutare diverse situazioni qualora dovesse essercene bisogno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il ritorno dell’ex | Accordo per gennaio

Nelle ultime ore sarebbe stato accostato un nuovo nome ai rossoneri. Si tratta di Jozo Simunovic, difensore centrale classe 1994 che si sarebbe proposto alla società. È un calciatore attualmente senza squadra pertanto potrebbe anche arrivare a parametro zero.

Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Celtic dopo ben cinque stagioni con la maglia della Dinamo Zagabria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, offerta per Brozovic dalla Serie A | Scambio più soldi

Calciomercato, ‘bomba’ Juventus | Ronaldo via a fine stagione!