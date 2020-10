Calciomercato Roma, “poteva tornare” | Retroscena clamoroso

Il calciomercato della Roma è stato una corso contro il tempo nelle ultime ore: spunta il retroscena su un calciatore che poteva tornare

Sono state concitatissime le ultime ore di calciomercato per la Roma, dove per questione di minuti è riuscita ad assicurarsi il ritorno di Chris Smalling. Dopo la chiusura della sessione però, spunta un retroscena sull’addio di un calciatore che poteva tornare nella capitale. Infatti, secondo quanto riportato dal sito turco ‘Fotomac’, Diego Perotti sarebbe stato davvero molto vicino a fare marcia indietro dopo l’arrivo ad Istanbul, per indossare la maglia del Fenerbahce. L’argentino dopo aver terminato le visite mediche di rito, non avrebbe convinto a pieno i medici della squadra turca, che avrebbero sollevato qualche dubbio sulle sue condizioni. Per questo motivo il club gialloblu avrebbe chiesto una modifica nel contratto di Perotti, che avrebbe fatto pensare al calciatore di tornarsene a Roma. Fortunatamente poi tutto è stato risolto, inserendo una clausola per un pagamento legato alle presenze, con l’argentino che ha detto addio ai giallorossi con una commovente lettera.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, il ritorno dell’ex | Accordo per gennaio