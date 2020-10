Coronavirus Inter, il messaggio di Skriniar: “Ci vediamo presto”

Coronavirus Inter, brutte notizie per Antonio Conte: positivi Skriniar e Bastoni, il difensore polacco annuncia sui social: “Ci vediamo presto”

Appena arrivata la conferma della sua positività al Covid-19, attraverso una comunicazione della Federcalcio slovacca, Milan Skriniar ha voluto subito rasserenare gli animi dei suoi compagni e dei tifosi nerazzurri. Il difensore dell’Inter, infatti, ha postato una storia sui propri social, dove ritratto in un abbraccio con Alessandro Bastoni (suo compagno di squadra, trovato anche lui positivo al Covid-19). “Grazie mille a tutti per i vostri messaggi. Sto bene e in isolamento. Nei prossimi giorni faccio altri test, ci vediamo presto e spacchiamo tutto. Forza Inter”: queste le parole che lo slovacco ha espresso sui social, per tranquillizzare i propri followers.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Chiesa e la Juventus ‘umiliati’ | L’ex a gamba tesa

Calciomercato Milan e Inter, riparte il derby | L’annuncio del top player