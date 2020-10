Juventus, si rivede de Ligt | Rientro vicino: la possibile data

Sempre più vicino al rientro de Ligt, che ha ripreso a correre alla Continassa.

L’intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra dello scorso 15 agosto è oramai alle spalle. Matthijs de Ligt ha ripreso a correre regolarmente alla Continassa e, come annunciato dallo stesso difensore olandese, è entrato stamattina nell’ultima fase di riabilitazione. Il suo rientro è sempre più vicino e la data fissata sul calendario potrebbe essere quella dell’8 novembre, per la sfida con la Lazio. In alternativa a metà novembre de Ligt potrebbe già scendere in campo da titolare, per agevolare anche il turnover di Andrea Pirlo in vista dell’inizio della Champions League già alla ripresa dei campionati tra due settimane.

