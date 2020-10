Calciomercato Inter, futuro Lautaro | L’agente allo scoperto

Il futuro di Lautaro Martinez è ancora tutto da scoprire, con molti top club che lo osservano: l’agente esce allo scoperto

Ennesima finestra di calciomercato movimentata per Lautaro Martinez, che per lungo tempo è stato accostato ai più grandi club europei, uno su tutti il Barcellona. Dopo il termine della sessione di mercato, l’agente del calciatore, Alberto Yaqué, è uscito allo scoperto con alcune dichiarazioni sulle trattative intorno al giocatore.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, Donnarumma-Juventus | Svolta sulla clausola

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, ex Juventus a zero | Ipotesi a sorpresa!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Eriksen sbotta | Intreccio con il Real Madrid

Calciomercato Inter, l’agente di Lautaro: “Nessuna trattativa concreta”

Uno dei calciatori più corteggiati del momento in Serie A è senza dubbio Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dopo un’ottima stagione con la maglia dell’Inter, è finito nel mirino del Barcellona, del Manchester United e dei migliori top club europei. A parlare ora è l’agente del calciatore, Alberto Yaqué, che rivela al portale argentino ‘Tnt Sports’ che nonostante il tante interesse intorno al ‘toro’, nessun club ha presentato una trattativa concreta per il suo trasferimento”.

Inoltre, svela che al termine della finestra di calciomercato non si è dovuto incontrare con il calciatore per parlare del futuro, perché ha ancora due anni di contratto con l’Inter. Infine, l’agente parla dell’ottimo momento del calciatore, che in questi giorni da giocando con l’albiceleste argentina per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Per ora dunque, la telenovela Lautaro sembrerebbe essersi chiusa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, colpo Champions a gennaio | ‘Smacco’ all’Inter