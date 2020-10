Calciomercato Juventus, arriva Calhanoglu | Scambio con il Milan

La Juventus potrebbe tornare alla carica del talentuoso giocatore turco del Milan Calhanoglu: possibile scambio con il club rossonero

Continua il grande lavoro della Juventus in sede di mercato. In vista della prossima sessione di calciomercato, in programma a gennaio, il club bianconero potrebbe preparare l’assalto definitivo a Calhanoglu, talentuoso giocatore del Milan, che è tornato a mettersi in luce negli ultimi mesi alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Juventus, scambio in vista Calhanoglu-Bernardeschi

Così nelle ultime ore sarebbe nata così un’idea di scambio davvero suggestiva tra Milan e Juventus con il possibile scambio Calhanoglu–Bernardeschi. Il talento toscano è tornato proprio nelle scorse ore a disposizione del neo-tecnico Andrea Pirlo, ma il suo tempo a Torino sembra ormai finito.

Già in estate sarebbe stato ad un passo dall’addio: così l’ex Fiorentina potrebbe pensare alla cessione in vista della prossima stagione.

Bernardeschi in azione (Getty Images)La Juventus prepara così un nuovo possibile scambio in Serie A dimostrando di essere all’avanguardia anticipando le altre big d’Europa.

