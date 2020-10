Calciomercato, ex Juventus a zero | Ipotesi a sorpresa!

Il futuro dell’ex Juventus, svincolato, continua a riservare sorprese. Nonostante l’affare sembrasse concluso, ecco la pista a sorpresa: i dettagli

Il calciomercato estivo ha, da pochi giorni, chiuso definitivamente i battenti. In tal senso, però, resta aperta la possibilità di acquistare gli svincolati, con diversi nomi di spessore nel mirino dei club di tutta Europa. In tal senso, un ex Juventus sarebbe stato offerto ad un club fino ad ora in disparte: ecco il possibile scenario.

Calciomercato, colpo in attacco: l’ex Juventus a sorpresa

Dopo l’avventura in Qatar con la maglia dell’Al-Duhail, Mario Mandzukic rimane in cerca di nuova sistemazione. Accostato tra le altre alla Juventus, sembrava ormai vicinissima alla conclusione la trattativa tra l’entourage del bomber 35enne e lo Spartak Mosca ma la trattativa, al momento, sembrerebbe essere sfumata.

Ecco che, secondo quanto riportato da ‘Footmercato’, Mandzukic sarebbe stato offerto all’Olympique Lione. Il club francese sta valutando l’acquisto a zero dell’attaccante croato ma prima deve lasciar partire Kostas Mitroglou.

La punta greca è sempre più lontana e non è nemmeno stata inserita nella lista Champions della società transalpina.

