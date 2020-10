Calciomercato Napoli, Boga resta un obiettivo | Parla l’agente

La sessione di mercato si è chiusa, ma il Napoli continua a tenere gli occhi su Jeremy Boga: a parlare ora è l’agente del calciatore

I giocatori sulle fasce non mancano al Napoli, che continua a puntare gli occhi su alcuni rinforzi per la prossima stagione o già da gennaio. Uno di questi è l’esterno del Sassuolo, Jeremie Boga, a lungo corteggiato dei partenopei. L’agente del calciatore esce allo scoperto e svela nuovi dettagli.

Calciomercato Napoli, l’agente di Boga: “Nulla è detto per il futuro”

Iniziano ad uscire allo scoperto vari retroscena inaspettati sulle trattative di calciomercato chiuse lo scorso 5 ottobre. Uno di questi retroscena riguarda la trattativa tra Napoli e Sassuolo per il trasferimento di Jeremie Boga in azzurro. Ad uscire allo scoperto è il fratello ed agente del calciatore neroverde, che rivela dettagli sulla trattativa con i partenopei, dichiarando che nonostante le molte offerte fatte, il Sassuolo le avrebbe rifiutate tutte.

Inoltre, l’agente non chiude le porte ad un futuro passaggio al Napoli, visto che i rapporti tra le società sarebbe ottimo. Infine, parla del presente del francese, affermando che è concentrato solo sulla stagione in corso e nel migliorare. Dunque nel prossimo futuro di Jeremie Boga potrebbe esserci il Napoli, che non lo ha mai dimenticato.

