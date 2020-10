Inter, tre positivi al coronavirus | Il comunicato UFFICIALE

Inter, altre tre positività ufficiali al coronavirus dopo quelle di Skriniar e Bastoni: il comunicato dei nerazzurri

Altri tre casi di coronavirus nell’Inter, dopo le positività emerse in questi giorni di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Il club nerazzurro ha appena diramato un comunicato ufficiale da cui si apprende che sono risultati positivi ai test anche Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini e Ionut Radu. I positivi salgono dunque a cinque nella squadra interista. Nuovi controlli verranno effettuati nel corso della giornata di domani. Situazione che sta iniziando a diventare problematica per Antonio Conte, con l’Inter che nella prossima settimana dovrebbe affrontare il Milan nella stracittadina e di questo passo potrebbe avere una squadra decimata. Evoluzione della situazione da monitorare con grande attenzione, con i contagi in Serie A che stanno aumentando tra i giocatori.

