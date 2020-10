Milan, Seedorf tuona: “Io tra i migliori allenatori degli ultimi anni”

Milan, Clarence Seedorf non ci sta e ai microfoni di Goal.com rivela: “Sono stato tra i migliori allenatori degli ultimi anni”. Le parole dell’olandese

Intervistato da ‘Goal.com’, Clarence Seedorf è tornato sulla propria esperienza al Milan, quando nell’inverno del 2014 fu chiamato sulla panchina dei rossoneri. Un’esperienza che non terminò benissimo per l’olandese, che però oggi rivendica i propri meriti: “Quando ricevetti la telefonata, mi sentivo pronto. Avevo già qualche buon risultato in carriera, ma purtroppo il Milan era abbastanza instabile a quel tempo. C’era un ambiente davvero turbolento, la società voleva vendere. Eppure, ho avuto la media punti più alta rispetto gli ultimi allenatori del club. Ed il mio modo di giocare, rispecchiava il DNA vero del Milan. Quando arrivai, la squadra era quasi in zona retrocessione, ma la portai comunque a lottare per un posto in Europa. Posso dire che, nonostante il periodo di crisi, abbiamo fatto un grande lavoro al Milan”.

