Calciomercato, Balotelli ancora in Serie A! I dettagli

Mario Balotelli è ancora senza squadra, ma il suo futuro potrebbe nuovamente essere in Serie A: ipotesi ritorno

L’avventura al Brescia di Mario Balotelli non si è chiusa nel migliore dei modi, con la brusca rottura con la società e l’addio dopo 19 presenze e 5 gol all’attivo nella scorsa stagione. Ora il bomber italiano è senza squadra, ma la sua prossima avventura potrebbe essere vicina. Infatti a mettere gli occhi su ‘super Mario’ sarebbe il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La squadra rossoblu si appresta a dare l’addio a Federico Santander, attaccante vicino a trasferirsi o in Russia o in Qatar, dove la finestra di calciomercato è ancora aperta. Così il sostituto del paraguayano potrebbe essere proprio Balotelli, che con Mihajlovic in panchina forse potrebbe mettere la testa apposto.

