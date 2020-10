Calciomercato Inter, Mbappe-Lautaro: intreccio shock | Le cifre

Lautaro Martinez non andrà a Barcellona: il calciomercato dell’Inter riserva una nuova destinazione per l’attaccante argentino.

Il futuro di Lautaro Martinez ha tenuto banco per l’intera estate, soprattutto dopo le continue avances da parte del Barcellona. Josep Bartomeu aveva assicurato che l’attaccante argentino avrebbe vestito la maglia blaugrana, ma l’Inter ha fatto muro e alla fine la trattativa non si è concretizzata. Ora il rischio è che non possa esser stata nemmeno rimandata.

Calciomercato Inter, nuova pretendente per Lautaro

Il Paris Saint-Germain, infatti, si è già fatto avanti per Lautaro, soprattutto a fronte del fatto che la prossima estate Kylian Mbappe lascerà la Ligue1. L’offerta da parte di Leonardo potrebbe arrivare fino a 60 milioni di euro, andando a recuperare la cifra dalla cessione dell’attaccante francese, che non partirà per meno di 100 milioni di euro. I rapporti tra il PSG e l’Inter sono da tempo buoni, soprattutto dopo l’affare legato a Mauro Icardi, e la trattativa potrebbe essere agevolata da questo aspetto. Inoltre, stando a quanto riportato da Don Balon, Lautaro avrebbe anche dato il proprio assenso a iniziare la trattativa per il trasferimento a Parigi.

Intanto, però, il tutto è condizionato dalle intenzioni di Mbappe. L’attaccante francese ha un contratto fino al 2022 e il suo obiettivo è quello di raggiungere Zidane al Real Madrid tra poco meno di dieci mesi: il Barcellona vorrebbe provare a tentare il colpo, proprio in sostituzione di Lautaro, ma la possibilità di far tornare Neymar alla base rappresenterebbe una valida alternativa per i blaugrana. In ogni caso, per poter puntare Lautaro serviranno i soldi della cessione di Mbappe, Barcellona o Real Madrid che sia.

