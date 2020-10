Calciomercato Juventus, Cannavaro ‘aiuta’ i bianconeri | Affare a zero

Fabio Cannavaro non dimentica la Juventus e sarebbe pronta ad aiutarla: affare che alleggerirebbe il monte ingaggi

Dopo aver trascorso 4 anni con la maglia della Juventus da calciatore, Fabio Cannavaro potrebbe tornare ad aiutare i bianconeri, ma questa volta fuori dal campo. L’ex difensore infatti, attualmente allenatore del Guangzhou Evergrande, sarebbe interessato ad un esubero juventino. Trattativa che aiuterebbe la Juventus ad abbassare il monte ingaggi.

Calciomercato Juventus, Cannavaro mette gli occhi su Khedira: bianconeri pronti a cederlo

Fabio Cannavaro ha da tempo ormai sposato il calcio cinese. Infatti, da ben cinque anni si è trasferito in Cina e da tre allena il Guangzhou Evergrande, mentre ad interim è diventato tecnico della nazionale cinese fino alle qualificazioni per il prossimo mondiale. Anche in Cina al momento il calciomercato è chiuso, ma l’ex difensore inizia a ragione per i colpi di gennaio ed uno potrebbe arrivare dalla Juventus.

Infatti, il tecnico del club cinese sembrerebbe aver messo gli occhi su Sami Khedira, centrocampista della Juventus che sarebbe ormai fuori dai progetti bianconeri. Naturalmente il club juventino sarebbe ben disposto a cedere il calciatore, così da liberarsi del suo ingaggio. Così, proprio Cannavaro potrebbe risolvere la situazione Khedira in casa Juventus, portandolo con sé in Cina a gennaio.

