Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per la punta | Cash e scambio

A lungo inseguito dalla Juventus durante l’estate, la pista Dembele potrebbe riaprirsi a gennaio. Pronta l’offerta dei bianconeri.

Dopo una lunga estate di trattative per assicurarsi il top player in attacco, la Juventus ha dovuto dire addio agli obiettivi Suarez e Dzeko, ‘ripiegando’ sul ritorno di Alvaro Morata.

Oltre alla prima punta, i bianconeri hanno sondato vari profili offensivi in grado di garantire alternative in attacco per Andrea Pirlo, sopratutto dopo la cessione di Douglas Costa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, via Eriksen a gennaio | Scambio ‘due per uno’

Calciomercato Juventus, si riapre la pista Dembelé. Per i bianconeri, possibile affondo a gennaio

Oltre all’ex Kean, la Juventus ha a lungo inseguito un altro giovane di assoluto livello, Ousmane Dembelé.

Quest’estate, il tentativo della Juve di intavolare una trattativa con il Barcellona per Dembelé si è arenata sul nascere per via della decisione presa dal classe ’97. Lo stesso Dembelé ha infatti respinto qualsiasi offerta fatta recapitare al suo entourage, deciso a giocarsi le sue carte nel nuova Barça di Koeman.

Stando al portale francese Le 10 Sport, il futuro di Dembelé continuerà difficilmente ad essere al Barcellona. Il contratto dell’ex Dortmund scadrà nel 2022, e i blaugrana non vogliono in alcun modo rischiare di perdere il talento francese a zero, qualora non arrivasse un rinnovo di contratto.

Per questo, la dirigenza culé starebbe pensando di cedere l’attaccante già nella prossima finestra invernale. Rispetto agli 80 milioni di euro chiesti sino ad ora, il Barcellona potrebbe ‘accontentarsi’ di un’offerta da 50 milioni di euro per liberasi della punta. La Juventus, grande estimatrice del calciatore, è pronta a tornare alla carica per Dembelé. Per il nazionale transalpino, i bianconeri sarebbero pronti ad offrire circa 28 milioni di euro più il cartellino di Bernardeschi, valutato tra i 22 e i 23 milioni di euro dalla dirigenza juventina.

POTREBBE INTERESARE ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘tradito’ | “Vicino all’Inter!”