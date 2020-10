Calciomercato Juventus, Pirlo fa fuori CR7 | Raiola porta l’erede

La Juventus programma il colpo importante per il futuro ma prima deve sacrificare un big. C’è l’ok del procuratore Raiola

La Juventus ha vissuto un avvio di stagione tutto sommato positivo, anche se fin qui ha giocato solo due gare. Ottima la prestazione nella prima giornata di campionato contro la Sampdoria, mentre con la Roma sono stati fatti dei passi indietro che hanno evidenziato soprattutto alcune lacune difensive.

È ancora presto però per trarre delle conclusioni è, come dichiarato da mister Pirlo, sono state effettuate delle prove in queste prime gare in quanto non ci sono state tante amichevoli per testare moduli o soluzioni tattiche ben precise. Nel frattempo la società continua a monitorare il calciomercato e programmare colpi futuri.

Calciomercato Juventus, per il futuro Haaland resta nel mirino. Assalto in caso di addio di Ronaldo

Un giocatore seguito costantemente dalla Juventus e trattato anche in passato è sicuramente Erling Haaland. Il norvegese ha vissuto mesi straordinari con il Salisburgo prima e con il Borussia Dortmund poi e potrebbe essere la punta ideale da affiancare a Morata nel 3-4-1-2, con alle spalle un trequartista che potrebbe essere Dybala. Possibile anche il 3-4-3 come soluzione.

Su di lui c’è anche il Real Madrid ma secondo Defensa Central il procuratore Mino Raiola ha ottimi rapporti con la Juventus e potrebbe preferire la destinazione italiana per il suo assistito. Per arrivare a lui, però, potrebbe prima esserci una cessione importante e potrebbe essere quella riguardante Cristiano Ronaldo nella prossima estate.

Il portoghese ha ancora un anno di contratto oltre alla stagione appena iniziata e la Juventus potrebbe decidere di liberarsi prima di lui per fare cassa e programmare il futuro.

