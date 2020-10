Calciomercato Milan, il top player si svincola | Sfida in Serie A!

Il Milan pensa al top player conteso da diversi club in Serie A: il club lo scarica, occasione a costo zero per i rossoneri

Da un lato il derby con il recupero last minute di Ibrahimovic, negativo al Coronavirus. Dall’altro il mercato con la dirigenza rossonera già al lavoro per il prossimo anno, con diversi nomi sul taccuino di Massara. In tal senso, spunta la clamorosa ipotesi a costo zero per la rosa di Pioli: il big è pronto a rescindere, i dettagli.

Calciomercato Milan, colpo a zero: c’è il big

Il Milan potrebbe cogliere un’inattesa occasione di mercato nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il nome di Mesut Ozil starebbe ronzando non poco nei pensieri dei dirigenti rossoneri.

Il trequartista tedesco è ormai ai margini del progetto di Arteta, con l’Arsenal che avrebbe intenzione di trattare la rescissione e liberare dunque l’ex Real. Ozil, tuttavia, non piace solo al Milan. In Serie A anche Napoli, Roma e Fiorentina sono sulle tracce del 31enne tedesco.

La squadra di Gattuso vedrebbe in Ozil la pedina per fare il salto di qualità, mentre il club di Commisso punterebbe ad un Ribery-bis. Il Milan è avvisato: cresce la concorrenza per Ozil.

