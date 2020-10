Calciomercato Inter, colpo ‘low cost’ | Milan superato!

L’Inter è pronta ad anticipare il Milan sul mercato, in vista delle prossime sessioni di calciomercato: Marotta alla finestra, c’è il colpo per Conte

Una settimana al derby della Madonnina ma Inter e Milan programmano una sfida, a distanza, anche nelle prossime sessioni di calciomercato. In tal senso, la dirigenza nerazzurra sta preparando il sorpasso al ‘Diavolo’ per un obiettivo comune: Marotta ha deciso di soddisfare la richiesta di Conte. Cifre e dettagli del possibile affare.

Calciomercato, l’Inter anticipa il Milan: colpo per Conte

Antonio Conte, tecnico dell’Inter (Getty Images)

Inter e Milan sono pronte a sfidarsi anche in ottica mercato. A gennaio, infatti, il club nerazzurro sembrerebbe avere tutta l’intenzione di preparare uno ‘sgarbo’ ai cugini rossoneri. Il club nerazzurro mette nel mirino German Pezzella, profilo gradito a Conte per rinforzare la difesa orfana di Godin.

Il capitano della Fiorentina, in scadenza nel 2022, è stato cercato dal Milan nelle ultime ore del mercato estivo ma in caso di mancato rinnovo con il club di Commisso nelle prossime settimane, sarebbe l’Inter a cercare con decisione l’offensiva per il giocatore. I nerazzurri hanno pronta un’offerta intorno ai 7 milioni di euro, con Pezzella che diventerebbe il vice de Vrij richiesto da Conte.

