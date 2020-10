Calciomercato Juventus, affare a zero dal Barcellona | ‘Giallo’ sulla clausola

La Juventus osserva la situazione svincolati e prepara il colpo a parametro zero dal Barcellona. Spunta il ‘giallo’ riguardo la clausola

Non è stata un’estate semplice per il Barcellona, che oltre ad aver perso tutti i titoli e rimediato una sconfitta storica contro il Bayern Monaco per 8-2, si è ritrovata di fronte a un calciomercato ricco di incertezze e anche cessioni importanti. Si è parlato per diverse settimane di Lionel Messi che alla fine è rimasto in Blaugrana anche contro la sua volontà.

Ora la società non vuole commettere gli stessi errori con calciatori promettenti come Riqui Puig. Il suo contratto scade nel 2021 ma è da risolvere un ‘giallo’ riguardo la clausola, come riporta ‘Don Balon’. Secondo la società c’è la possibilità di rinnovare per due anni i contratto mentre l’entourage del calciatore fa sapere che serve comunque un accordo tra le parti per esercitarla.

Calciomercato Juventus, idea Riqui Puig se lascia il Barcellona a parametro zero

Potrebbe dunque esserci una battaglia tra le parti e Riqui Puig potrebbe decidere di rinnovare il suo contratto solo se dovesse totalizzare un buon numero di presenze in questa annata. Tutto dunque potrebbe essere deciso dall’allenatore Ronald Koeman.

Qualora l’affare dovesse saltare e portare alla scadenza del contratto, la Juventus potrebbe pensare al colpo importante a parametro zero nel mese di giugno. Puig è un centrocampista centrale classe 1999 che a quel prezzo potrebbe sicuramente fare comodo ai bianconeri.

In questa stagione per lui ancora 0 presenze in Liga ma siamo ancora agli inizi e con il passare del tempo potrebbe trovare più spazio.

