Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Offerto dal Barcellona

Nuovo ritorno di fiamma in casa Milan per il calciatore nel mirino da tempo: ora il Barcellona è pronto ad offrirlo ai rossoneri

Ottimo inizio di stagione per il Milan, che ha portato a casa la qualificazione ai gironi di Europa League e conquistato tre vittorie nelle prime tre partite di campionato, senza subire gol. Nel frattempo i rossoneri sono sempre attenti sul mercato e lavorano già per gennaio. Dal Barcellona potrebbe essere offerto un calciatore nel mirino da tempo.

Calciomercato Milan, il Barcellona offre Alena: il centrocampista torna nell’orbita rossonera

Continua il periodo difficili in casa Barcellona, che da quando è arrivato Ronald Koeman in panchina, ha visto sgretolare alcune certezze nella rosa. Oltre a Lionel Messi e Luis Suarez, sono molti i calciatori che si sono visti scivolare in fondo alle gerarchie della rosa. Uno di questi sembrerebbe essere Carles Alena, calciatore che Koeman non riterrebbe indispensabile per la sua squadra.

Il centrocampista classe 1998 potrebbe così essere offerto al Milan a gennaio, visto che i catalani lo calcolerebbero ormai un esubero. I rossoneri già tempo fa misero lo spagnolo nel mirino e la situazione attuale nel Barcellona potrebbe favorire il suo sbarco a Milano. Vedremo se in questi tre mesi prima della finestra di mercato invernale il Milan deciderà di investire su di lui e regalarlo a mister Stefano Pioli.

