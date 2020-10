Calciomercato Inter, assist per Alaba | Marotta piazza l’affondo

David Alaba potrebbe lasciare anzitempo il Bayern Monaco. Il top-player austriaco sarebbe sul punto di dire addio al club bavarese: ecco l’assalto dell’Inter

Novità in vista per David Alaba. Da terzino a centrale difensivo, l’austriaco è diventato un simbolo per il Bayern Monaco nel corso degli anni, ma potrebbe dire addio in vista della prossima stagione. Il suo contratto scadrà nel giugno 2021 e così lo stesso club bavarese potrebbe cambiare qualcosa.

Calciomercato Inter, Eriksen per arrivare ad Alaba

Per non perderlo così a parametro zero il Bayern Monaco potrebbe dimezzare il valore del suo cartellino, da 60 milioni a 30: inoltre, l’Inter potrebbe inserire nella trattativa anche Eriksen, il centrocampista danese che non rientra nei piani di Conte. L’affare sarebbe così utile per battere la concorrenza della Juventus.

Una situazione da monitorare nelle prossime settimane con la possibilità di trovare un accordo davvero decisivo nei mesi successivi alla sessione di mercato terminata da pochi giorni.

Continua il lavoro dell’Inter in vista della prossima stagione. La società nerazzurra potrebbe pensare ancora di accontentare lo stesso allenatore Antonio Conte, già soddisfatto degli arrivi di Hakimi e Vidal.

