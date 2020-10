Calciomercato Inter, tutto su Lautaro | Il Bayern Monaco offre lo scambio

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Lautaro Martinez: sfumato il Barcellona, arriva la super offerta del Bayern Monaco per il ‘Toro’

Pochi giorni all’atteso derby della Madonnina contro il Milan ed in casa nerazzurra a tenere banco è, ancora, il calciomercato. Nel 2021, Lautaro Martinez potrebbe cambiare aria e approdare, a sorpresa, in Bundesliga. C’è l’offerta del Bayern Monaco che fa sul serio per il ‘Toro’: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, doppio colpo in difesa | Il Barcellona li propone

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assist per Alaba | Marotta piazza l’affondo

Calciomercato Inter, scambio cash per Lautaro: cifre e dettagli

Il futuro di Lautaro Martinez, nonostante sia definitivamente sfumata la pista Barcellona, potrebbe essere lontano dall’Inter. A farsi avanti in vista del prossimo anno è il Bayern Monaco che è pronto a mettere sul piatto una super offerta per l’attaccante argentino.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il club tedesco vuole offrire il cartellino di Lucas Hernandez e 33 milioni di euro per strappare il ‘Toro’ ai nerazzurri. Conte stima Hernandez per la sua duttilità in difesa, utile sia al centro che sulla corsia mancina, e potrebbe dunque acconsentire alla partenza dell’ex Racing.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo ‘low cost’ | Milan superato!

Situazione dunque in divenire, l’Inter nel 2021 può dire addio a Lautaro Martinez: il Bayern Monaco è pronto a fare sul serio, maxi-offerta per convincere Marotta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Eriksen a gennaio | Scambio ‘due per uno’

LEGGI ANCHE >>> Inter, è UFFICIALE | Anche Ashley Young positivo al Covid-19