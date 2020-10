Calciomercato Juventus, domino Real Madrid | Arriva a un costo stracciato

Il Real Madrid punta un nuovo trequartista, Dani Olmo, il cui arrivo metterebbe le valigie in mano ad un big della rosa: direzione Juventus per il forte spagnolo

Non è stata una campagna acquisti entusiasmante per il Real Madrid, che però non perde di vista i principali obiettivi per la prossima sessione di calciomercato. Oltre a Paul Pogba, i bianconeri avrebbero nel mirino anche un giovane talento della Nazionale spagnola, Dani Olmo. Il classe 1998 del Lipsia, secondo Don Balon, avrebbe stregato il presidente delle merengues Florentino Perez, entusiasta del rifiuto, da parte del giocatore, di offerte proveniente da altri grandi club della Liga come Barcellona e Atletico Madrid. Anche Zinedine Zidane avrebbe dato la sua approvazione per il gioiellino spagnolo, il cui eventuale arrivo nel club della capitale spagnola comporterebbe la partenza di un big della rosa, Isco Alarcon.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuovo assalto a Milik | Scambio con il Napoli

LEGGI ANCHE >>> Inter, è UFFICIALE | Anche Ashley Young positivo al Covid-19

Juventus, valigie pronte per Isco

Per l’altro talento cristallino della Spagna e del Real Madrid le offerte dai grandi club europei non mancano di certo e con l’arrivo del più giovane Dani Olmo i suoi rapporti con i ‘blancos’ potrebbero essere definitivamente compromessi. In tal caso avrebbe già le valigie pronte in direzione Torino, con la Juventus che già ha provato a reclutarlo in più occasioni. Del resto alle merengues farebbero comodi i soldi ricavati dalla cessione di Isco, grazie ai quali potrebbe andare spedito verso il nuovo obiettivo dal Lipsia. A trarre vantaggio da tale situazione, appunto, la Juventus, che potrebbe finalmente portare in rosa un grande obiettivo delle ultime sessioni di mercato. Il madrileno arriverebbe alla Juve a prezzo di saldo, vista la vicina scadenza di contratto: 40 milioni invece dei 60 precedentemente richiesti.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Con Isco, i bianconeri andrebbero a rinforzare il reparto offensivo, che conta già grandi nomi come Cristiano Ronaldo (suo ex compagno di squadra proprio al Real) e Paulo Dybala, oltre all’ex Parma Dejan Kulusevski.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Balotelli ancora in Serie A! I dettagli

Calciomercato Juventus, Pirlo fa fuori CR7 | Raiola porta l’erede