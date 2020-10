Calciomercato Juventus, colpo stellare a zero | C’è l’accordo!

La Juventus pensa già al prossimo calciomercato estivo: accordo raggiunto con il top player, arriva a parametro zero

Chiuso da una settimana il calciomercato estivo, la Juventus guarda già al prossimo anno. L’estate 2021 porterà in dote un colpo da sogno per la squadra di Pirlo, un top player pronto a svincolarsi e a vestire la maglia della Juventus. Accordo già raggiunto: i dettagli.

Calciomercato Juventus, big dal Psg: le cifre

La Juventus fa sul serio e punta Angel Di Maria. L’argentino, in scadenza a giugno con il Psg, avrebbe già raggiunto un accordo di massima con la ‘Vecchia Signora’. Il classe 1988, 41 presenze con 12 reti e 23 assist nella passata stagione, alla Juventus percepirebbe 5-6 milioni netti, più bonus, all’anno.

L’accordo tra la Juventus e l’entourage del calciatore sarebbe su base biennale, con opzione di rinnovo per una terza stagione in bianconero. Di Maria, dunque, si prepara a lasciare la Ligue 1 per approdare in Serie A, il prossimo anno.

