Calciomercato Milan, occasione per l’attacco | Occhio alla Roma

Calciomercato, che occasione in attacco per Roma e Milan: è a scadenza nel 2022 e manca ancora la firma sul rinnovo, possibile asta per la prossima stagione

In un calciomercato ormai completamente rimodulato dall’emergenza pandemica e dalle sue conseguenze, trovare l’occasione giusta è complicato e (soprattutto) oggetto certo di battaglie con le relative pretendenti. Lo sanno bene Milan e Roma, entrambe a caccia di un attaccante, al quale affidare le chiavi del proprio reparto offensivo, dopo che gli ormai ‘esperti’ Dzeko ed Ibrahimovic si avviano sul viale del tramonto. Ecco, dunque, che un’ipotesi sembra spuntare all’orizzonte, in vista della stagione 2021-2022: Andrea Belotti, vecchio pallino di mercato dei rossoneri e dei giallorossi.

Calciomercato, Belotti possibile ipotesi: che occasione per Milan e Roma

L’ipotesi, d’altronde, stuzzicherebbe parecchio Milan e Roma: l’ex attaccante del Palermo è in scadenza nel 2022 con il Torino ed il suo rinnovo tarda ad arrivare. Un ritardo che ingolosisce lombardi e capitolini, mentre preoccupa non poco i granata, ormai certi di una firma imminente del Gallo. Attenzione, dunque, ai possibili colpi di scena: senza un prolungamento contrattuale, Cairo sa bene di poter monetizzare il cartellino di Belotti solo nel corso della prossima estate e scongiurare il rischio di perderlo a zero. Milan e Roma, però, a loro volta, sanno di poter avere il coltello dalla parte del manico e strappare il Gallo dai granata a prezzo di saldo.

Ipotesi e schermaglie di mercato, che il Torino spera di allontanare via con la firma di Belotti: per l’attaccante della Nazionale si parla di un rinnovo fino al 2024, ma intanto Milan e Roma restano alla finestra.

