Calciomercato, retroscena Malinovskyi | “Lo voleva una big”

La sessione estiva dell’Atalanta si è conclusa con diverse operazioni interessanti. In uscita, però, spunta un interessante retroscena di calciomercato direttamente dall’agente di Ruslan Malinovskyi. Una big italiana, infatti, ha provato a puntare sul trequartista che ha impressionato a Bergamo

L’Atalanta si sta affermando sempre più come una delle realtà più interessanti della Serie A. E con lei i suoi grandi talenti offensivi e le scoperte di Gasperini. Tra questi Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ha impressionato alla prima stagione in Italia per facilità di tiro, assist e prestazioni. Il Napoli, infatti, nell’ultimo calciomercato ha provato a sondare il terreno con l’Atalanta, ma senza riuscire nel colpo.

Calciomercato, Malinovskyi nel mirino del Napoli | La rivelazione dell’agente

L’agente del calciatore, Sergiy Serebrennikov, ha parlato a ‘Radio Marte’ dell’interesse dei partenopei e della prossima sfida sul campo: “Ruslan dopo la Nazionale, si concentrerà solo sulla gara contro il Napoli. Ad essere onesti, il Napoli è stato interessato ma non si è mai arrivati a un’offerta vera e propria. C’è stata una manifestazione di interesse ed è finita qui”. Sergiy Serebrennikov ha fatto il punto anche sull’interesse di alcune big europee: “L’Atalanta ha fatto talmente tanto bene che è normale abbia ricevuto interessi. Non era però il momento giusto di cambiare, lui sta bene a Bergamo. Non è titolare fisso ma può fare bene ed è importante per Gasperini“.

